Streaming in der Schweiz: Disney Plus und Co. holen auf

Bei den kostenpflichtigen Angeboten hat Netflix derweil nach wie vor die Nase vorne und wird von 58 Prozent genutzt. Dahinter folgt mit einem Nutzeranteil von 22 Prozent Disney Plus. Dabei kommen die Konkurrenten dem Primus Netflix aber immer näher, konnten sie doch innert Jahresfrist kräftig zulegen. So steigerte Disney Plus seine Nutzerzahlen von 13 auf 22 Prozent und Sky Show konnte die Nutzerzahlen fast verdoppeln. Und auch die Social-Media-Plattform Tiktok wird 2022 erneut wesentlich mehr für Video-Streaming genutzt als noch vor einem Jahr. Streaming-Anbietern geht es in der Schweiz gut, ist der hiesige Markt für sie doch lukrativ, wie die Streaming-Studie 2022 von Moneyland.ch zeigt, die auf einer repräsentativen Online-Umfrage basiert, die das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der Vergleichsplattform im April 2022 durchgeführt hat. Gemäss dieser Studie konnten im vergangenen Jahr fast alle grossen Plattformen ihre Nutzerzahlen hierzulande steigern. So gaben denn auch 89 Prozent der 1500 Studienteilnehmer an, dass sie mindestens einen Video-Streamingdienst nutzen.Dabei ist Youtube die beliebteste Video-Plattform in der Schweiz, schauen doch vier von fünf Umfrageteilnehmern Videos über die Google-Plattform. Das hängt gemäss Moneyland.ch-Telekom-Experte Ralf Beyeler vor allem damit zusammen, dass Youtube kostenlos ist. Die kostenpflichtige Youtube-Version wird hierzulande nur von lediglich 4 Prozent genutzt.Bei den kostenpflichtigen Angeboten hat Netflix derweil nach wie vor die Nase vorne und wird von 58 Prozent genutzt. Dahinter folgt mit einem Nutzeranteil von 22 Prozent Disney Plus. Dabei kommen die Konkurrenten dem Primus Netflix aber immer näher, konnten sie doch innert Jahresfrist kräftig zulegen. So steigerte Disney Plus seine Nutzerzahlen von 13 auf 22 Prozent und Sky Show konnte die Nutzerzahlen fast verdoppeln. Und auch die Social-Media-Plattform Tiktok wird 2022 erneut wesentlich mehr für Video-Streaming genutzt als noch vor einem Jahr.

