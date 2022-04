Zoom-Desktop-Apps neu mit visuellen Gesten

(Quelle: Depositphotos/AILA_IMAGES)

21. April 2022 - Das Frühlings-Update von Zoom bringt Gestenerkennung zu den Desktop-Apps, bietet ein runderneuertes Whiteboard und wartet mit weiteren attraktiven Neuerungen auf.

Daumen hoch, erhobene Hand: In den Zoom-Apps für iPhone und iPad konnte man Reaktionen auf die Statements anderer Teilnehmer schon seit einiger Zeit ohne Klick auf ein Emoji-Icon nur durch Handbewegung abgeben. Jetzt hat der Videoconferencing-Anbieter die Gestenerkennung auch in seine Apps für Windows und MacOS integriert, wie er in einem Blogbeitrag mitteilt. Die Handgesten werden dabei automatisch in das passende Emoji umgewandelt. Unterstützt werden aktuell die Gesten Thumbs Up und Raise Hand.Die neue Funktion ist in der Desktop-App ab Version 5.10.3 verfügbar und muss in den Einstellungen auf Ebene Account, Gruppe oder Nutzer aktiviert werden. Neben der Gestenerkennung bringt das Frühlings-Update ein komplett überarbeitetes Whiteboard mit Features wie Shapes und Verbindungen zwischen Shapes, Sticky Notes und Einfügen von Bildern. Ausserdem wurde die Audioqualität verbessert, Aktiviäten in Breakout Rooms können jetzt von der Hauptsession aus verfolgt werden, und es gibt eine zentrale Umfragenbibliothek. Neu ist zudem die KI-Lösung Zoom IQ for Sales zur Analyse von Kundeninteraktionen. (ubi)