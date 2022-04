Studie zu den beruflichen Ambitionen der Developer im DACH-Raum

20. April 2022 - Der Developer Ambitions Report untersucht die beruflichen Ambitionen von Entwicklern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Job-Plattform Honeypot hat von September bis November 2021 mehr als 1000 Developer in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihren beruflichen Ambitionen befragt und die Ergebnisse in die vier Kategorien Karriere, persönliche Entwicklung, Büro & Standort sowie Gemeinschaft eingeteilt. Aus dem so entstandenen Developer Ambitions Report geht hervor, dass 31 Prozent der Developer im DACH-Raum eine Position als Team Lead oder im mittleren Management anstreben. Bei der Wahl des Arbeitgebers peilen sie dabei keine bestimmte Industrie an, am wichtigsten ist ihnen nämlich ein Unternehmen, das an einem sinnstiftenden Ziel, einem guten Zweck arbeitet. Und wenn Developer Arbeitgeber für einen neuen Job evaluieren, liegen ihnen die Faktoren Work-Life-Balance, das Team und die Firmenkultur sowie das Gehalt und die Optionen für Remote-Arbeit am meisten am Herzen.



Geht es um die persönliche Entwicklung, dann werden 28 Prozent der Developer bezogen auf die Arbeit von dem Wunsch nach persönlicher Zufriedenheit und Stolz angetrieben. Auch ihre psychische Gesundheit ist ihnen wichtig. Aber: Im Umgang mit Burn-Out und extremen Stress-Situationen wechseln sie eher den Job, als Hilfe bei Therapeuten oder anderen Experten zu suchen. An erster Stelle stehen allerdings Urlaub oder das Gespräch mit einem Manager. Gleichzeitig sehen 50 Prozent der Befragten schlechte Projektmanager als das grösste Problem der Developer-Gemeinschaft an.

