Pixel 6 lehnt Anrufe grundlos ab

(Quelle: Google)

20. April 2022 - Besitzer von Pixel-6-Smartphones klagen darüber, dass Anrufe ohne Grund abgelehnt werden oder direkt ans Voicemail weitergeleitet werden. Google hat sich zu den Meldungen bis anhin nicht geäussert.

Bei den Google-Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro macht sich einem Bericht von "The Verge" zufolge ein Problem bei eingehenden Anrufen bemerkbar. So häufen sich auf Reddit wie auch in Googles Support-Forum Klagen von Pixel-6-Besitzern, die sich darüber ärgern, dass ihre Geräte Anrufe ohne ersichtlichen Grund ablehnen. Interessanterweise erfährt der Smartphone-Besitzer gar nicht, dass ein Anruf erfolgt ist, da die abgelehnten Anrufe auch nicht als verpasste Anrufe gemeldet werden. Hingegen sollen sie im Log als abgelehnte Anrufe gelistet werden. Interessanterweise lässt sich das Fehlverhalten nicht replizieren. So kann es sein, dass ein zweiter Testanruf dann durchaus normal entgegengenommen werden kann.Wieder andere Anwender berichten von Anrufen, die direkt ans Voicemail übergeben werden, wobei die Geräte ebenfalls nicht klingeln. Bei diesem Bug wird vermutet, dass er mit dem April-Update im Zusammenhang steht.Noch ist unklar, was die Ursachen für das Fehlverhalten ist, und seitens Google wurde bis anhin nicht offiziell Stellung bezogen. (rd)