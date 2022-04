Google spendiert Maps neue Navigations-Features

19. April 2022 - Google hat seinem Kartendienst Maps neue Funktionen hinzugefügt, welche die Navigation vereinfachen sollen. So werden künftig unter anderem auch die Preise für Mautstrassen sowie Ampeln und Stoppschilder angezeigt.

Wer Google Maps als Navigationsgerät in einem Fahrzeug nutzt, wird schon bald auf neue Features zugreifen können. Wie das Unternehmen in einem Blog-Beitrag ausführt, werden künftig bei Mautstrassen die Preise für deren Nutzung angegeben. Darüber hinaus implementiert Google auch die Anzeige von Ampeln und Stopschildern in seinem Kartendienst.Dank der Informationen der lokalen Mautbehörden werden Nutzer schon bald den voraussichtlichen Mautpreis für ihr Ziel in Google Maps sehen. Dabei werden Faktoren wie die Kosten für eine Mautkarte oder andere Zahlungsmethoden, der Wochentag und die voraussichtlichen Mautkosten zum aktuellen Zeitpunkt berücksichtigt. Nach wie vor kann man sich auch dafür entscheiden, die Mautstrassen bei der Routenplanung nicht einzubeziehen. Die neue Funktion wird noch im April ausgerollt und wird fast 2000 Mautstrassen sowie deren Kosten in den USA, Indien, Japan und Indonesien umfassen. Weitere Länder sollen nach und nach folgen.Und auch die Navigationskarte wird mit neuen Details angereichert. Wie Google erklärt, werde man schon bald Ampeln und Stoppschilder entlang der Route sehen können, zusammen mit erweiterten Details wie Gebäudeumrissen und interessanten Bereichen. In ausgewählten Städten werden noch detailliertere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die Form und Breite einer Strasse, einschliesslich Mittelstreifen und Inseln. Damit soll verhindert werden, dass Autofahrer in letzter Sekunde die Spur wechseln müssen oder eine Abzweigung verpassen. Das Feature wird in den nächsten Wochen für Android, iOS, Android Auto und Carplay ausgerollt. (luc)