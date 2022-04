Salt: ab Mai bezahlen Kunden für Replay-TV eine Zusatzgebühr

(Quelle: Salt)

14. April 2022 - Salt macht es Init7 gleich und führt ab 1. Mai eine Zusatzgebühr für Replay-TV ein. Die Vorspulfunktion wird indes komplett gestrichen. Salt macht geltend, dass zeitversetztes Fernsehen zu einem Einbruch der TV-Einnahmen geführt hat.

Es war absehbar: Bereits im Februar kündigte der Internet Provider Init7 an, für Replay-TV neu 11 Franken pro Monat zu berechnen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun zieht der Telekommunikationsanbieter Salt nach. Ab Mai dem 1. Mai können Kunden von Salt TV die Replay-Funktion nur noch eingeschränkt nutzen. Wie "Tages Anzeiger" mit Verweis auf eine Meldung der Nachrichtenagentur AWP berichtet , reduziert Salt die Replay-Dauer und streicht die Vorspulfunktion komplett. So können Kunden künftig nur noch um 30 Stunden zeitversetzt via Replay Fernsehen, während dies bisher während sieben Tagen möglich war. Und: Es wird in Zukunft auch nicht mehr möglich sein, beim zeitversetzten Fernsehen oder in einer Aufnahme vorzuspulen.Salt macht für die Massnahme die sinkenden Einnahmen geltend, die eine Folge des zeitversetzten Fernsehen seien. Salt-Kunden, die Replay-TV uneingeschränkt nutzen wollen, müssen ab dem 1. Mai eine Zusatzgebühr berappen. Wie hoch diese jedoch ist, hat Salt noch nicht kommuniziert. (luc)