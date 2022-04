Duckduckgo bringt Desktop App für Macs

(Quelle: Duckduckgo)

12. April 2022 - Duckduckgo, die Suchmaschine, die auf die Privatsphäre seiner Nutzer fokussiert, hat eine eine Beta-Version der Desktop App für Mac-Rechner veröffentlicht. Diese soll schnelles und zugleich sicheres Internet-Surfen ermöglichen.

Mit der neuen Desktop App für Mac-Rechner will der Suchmaschinenbetreiber Duckduckgo die Privatsphäre seiner Nutzer noch besser schützen. Der neue Browser, der vorerst in einer limitierten Beta-Version verfügbar ist, nutzt Duckduckgo als primäre Suchmaschine, blockt Tracker auf Websites und schützt darüber hinaus auch E-Mails vor versteckten Trackern. Und auch die Cookie Pop-ups lassen sich in der neuen Desktop App automatisch verwalten. So wählt Duckduckgo von sich aus die restriktivste Antwort, wenn eine Website nach den Cookie-Präferenzen fragt, sodass die Nutzer das Pop-up erst gar nicht zu Gesicht bekommen.Wer die Beta-Version der Desktop App für Mac von Duckduckgo testen möchte, kann sich dafür auf der offiziellen Website registrieren . Laut Duckduckgo soll ausserdem auch bald eine Windows-Version der App erscheinen. (luc)