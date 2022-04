Dropbox bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen

(Quelle: Dropbox)

6. April 2022 - Mit Version 5.4.22 führt der Online-Speicherdienst Dropbox gleich mehrere neue Funktionen ein, darunter eine in Dropbox integrierte Bearbeitung von PDF-Dokumenten.

Dropbox ist in der Version 5.4.22 erschienen. Diese bietet nebst Verbesserungen auch eine ganze Reihe neuer Funktionen. So wurde beispielsweise die Backup-Funktion erweitert und enthält nun unter anderem einen neuen Ablauf für die Wiederherstellung und Einstellungen für die Verwaltung der Backups auf dem Computer. Dropbox Backup ist für alle Abos sowie als eigenständiges Angebot für Basic-Nutzer verfügbar. Damit können auch Personen, die noch kein Dropbox-Konto haben, davon profitieren. Des Weiteren hat hat Dropbox auch eine einfache Möglichkeit geschaffen, mit PDF-Dateien zu arbeiten, ohne Dropbox verlassen zu müssen. Und dank der neuen Funktion Hellosign-Vorlagen lassen sich laut Dropbox eSignature-Anfragen optimieren. Häufig verwendete Dokumente können so direkt im Dropbox-Konto in Vorlagen umgewandelt werden. Solche Vorlagen werden direkt in Dropbox erstellt, gespeichert und versendet. Nicht zuletzt bringt Dropbox mit den Docsend-Dashboard-Analysen ein Tool, das die datengesteuerte Erkenntnisse darüber bietet, welche Inhalte häufig genutzt wurden und wie sich vielversprechende Interessenten identifizieren lassen.Alle Details zu den Neuerungen finden sich auch in den Update News von Dropbox. (luc)