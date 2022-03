Doodle in neuem Design

(Quelle: Doodle)

29. März 2022 - Doodle ist mit einem neuen Auftritt und neuem Logo im Internet. Dies, nachdem eine neue Version der Doodle-App jüngst für heftige Kritik sorgte.

Doodle war in den letzten Wochen aufgrund seiner neuen Mobile App in den Schlagzeilen, die einiges an Funktionalität vermissen liess und bei den Nutzern für Ärger sorgte ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat Doodle verkündet, dass "eine neue, vereinfachte und optisch ansprechende Version" lanciert worden sei, die mit "Blick auf das stetig wachsende Multiplattform-Zeitalter entwickelt wurde". Die Neulancierung betrifft offenbar die Browser-Version von Doodle und verspricht eine erweiterte Produktpalette sowie verbesserte Benutzerfreundlichkeit und aktualisierte Technologie. Ebenfalls verändert wurden die Farben, Schriften und das Logo.Inwieweit mit dem neuen Auftritt die Probleme aus der Welt geschaffen wurden, über die sich die Nutzer jüngst beschwert haben, ist noch unklar. Zumindest ein Kritikpunkt scheint zum Teil ausgemerzt worden zu sein – die Werbung ist nicht mehr ganz so dominant, wie dies zuletzt der Fall war. Wer mehr über das Rebranding erfahren möchte, wird hier fündig . (mw)