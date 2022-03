Schmiergeldvorwürfe gegen Microsoft

(Quelle: Unsplash (Lucas Favre))

28. März 2022 - Ein ehemaliger Microsoft Manager erhebt schwere Vorwürfe gegen den Konzern. Es geht um Korruption und Schmiergeldzahlungen im mittleren Osten und in Afrika.

Auf der Whistleblower-Plattform Lioness ist ein Bericht veröffentlicht worden , in dem schwere Vorwürfe gegen Microsoft erhoben werden. Yasser Elabd, als Manager bei Microsoft zwischen 1998 und 2018 im mittleren Osten und in Afrika tätig, berichtet dabei detailliert von Korruption und Schmiergeldzahlungen. 2016 sei er über einen Deal in einem afrikanischen Land gestolpert, bei dem 40'000 Dollar aus einem Business-Investments-Fonds geflossen seien, um diesen abzuschliessen. Er sei misstrauisch geworden, unter anderem deshalb, weil der involvierte Partner nicht qualifiziert gewesen sei für das Projekt und zudem vor Monaten aus Microsofts Partnerprogramm ausgeschlossen wurde. Er habe den Fall seinen Vorgesetzten sowie der Rechts- und HR-Abteilung gemeldet, worauf die Zahlung zwar gestoppt worden sei, aber keine Schritte unternommen wurden, die Sache genauer zu untersuchen. Zudem sei er gemassregelt worden – sein Job sei es, so viel Umsatz wie möglich zu generieren, dazu gehöre auch, die Augen abzuwenden, wenn dies nötig sei, so sein Vorgesetzter. Daraufhin habe er die Sache weitergezogen, inklusive einer E-Mail an Microsoft-CEO Satya Nadella, schreibt Yasser Elabd weiter. Dies habe dazu geführt, dass ein Vice President ihm zurückgemeldet habe, durch die Eskalation der Geschichte an Nadella habe er sein Einweg-Ticket raus aus Microsoft gebucht.Danach sei er systematisch aus wichtigen Deals ausgeschlossen und geschnitten worden, bevor er Mitte 2018 entlassen wurde. Zwei Jahre später dann sei ihm klar geworden, warum die Verantwortlichen seine Fragen fürchteten, nachdem ein ehemaliger Arbeitskollege, der in Saudi-Arabien tätig war, ihm E-Mails und Dokumente weiterleitete, die aufzeigten, dass die Korruption weit tiefer ging als von ihm erwartet.