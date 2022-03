Whatsapp plant Filesharing bis 2 GB

(Quelle: PIxabay/Webster2703)

28. März 2022 - Bisher kann man nur Dateien bis 100 MB über Whatsapp versenden. Nun werden File-Grössen von bis zu 2 GB getestet.

Whatsapp arbeitet an der Erhöhung der Obergrenze für Dateigrössen beim Versenden von Media Files über den Messenger auf Dateigrössen von bis zu 2 GB. Derzeit ist es lediglich möglich, Dateien bis zu einer Grösse von 100 MB zu versenden, was nicht selten dazu führt, dass beispielsweise PDFs oder Videos gar nicht erst verschickt werden können. Verschickte Bilder werden hingegen recht stark komprimiert, was oft mit einem recht tragenden Qualitätsverlust einhergeht. Angesichts der Tatsache, dass die Smartphone-Kameras besser und die Files in der Tendenz grösser werden, dürfte das Feature vielerorts grossen Anklang finden.Getestet wird das Feature derzeit in Argentinien, wie "Wabetainfo" herausgefunden hat. Der Test scheint recht eingegrenzt zu sein und betrifft vorläufig zur einzelne Beta-Tester, ob und wann das Feature einen grösseren Rollout erlebt, ist noch offen. Es ist aber aus oben genannten Gründen wohl zu erwarten, dass die Obergrenze in greifbarer Zukunft nach oben verschoben werden wird. (win)