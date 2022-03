Die Swisscovid App hat ausgedient

(Quelle: Swico)

28. März 2022 - Per 1. April kann die Swisscovid App nicht mehr heruntergeladen werden. Mit dem Wegfall der Isolationspflicht per Ende Mörz seien die Voraussetzungen für die Weiterführung der Anwendung nicht mehr gegeben, heisst es von Seiten des Bundesamts für Gesundheit.

Angekündigt hatte sich das Ende der Swisscovid App bereits, nun soll auch klar sein, per wann: Auf Anfrage von «Watson» soll das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigt haben, dass die Contact-Tracing-Anwendung am 1. April aus den App Stores genommen wird. Die Informatikinfrastrukturen sollen jedoch im Hintergrund in Stand gehalten werden, um die App im Falle einer Zuspitzung der epidemiologischen Lage ohne grosse Verzögerungen wieder in Betrieb nehmen zu können.Auf die Frage, ob sich die App gelohnt habe, antwortete BAG-Sprecherin Katrin Holenstein «Watson», dass durch Swisscovid Leben gerettet worden seien. Unabhängige Studien hätten einen positiven Effekt der Anwendung belegt. Dies, da sich aufgrund der Warnhinweise zahlreiche Menschen testen liessen und dadurch Infektionen frühzeitig erkannt und weitere Ansteckungen verhindert werden konnten. Holenstein erklärt jedoch auch, dass ein grösser Effekt hätte erzielt werden könnten, hätten mehr Menschen die App freiwillig genutzt. (af)