Intel lanciert demnächst die erste Arc-GPU

(Quelle: Intel)

16. März 2022 - Die erste GPU von Intels neuer Alchemist-Familie, die Arc A370M, wird am 30. März offiziell vorgestellt. Ein Blogpost informiert bereits darüber, was man erwarten kann.

Intel bringt in der lange erwarteten GPU-Familie Arc Ende März 2022 als Erstes eine Mobilversion der Grafikchips der neuen Alchemist-Serie auf den Markt. Im Vergleich zu den Iris-Xe-GPUs der Alder-Lake-Prozessoren soll die Arc A370M mit bis zu doppelter Leistung aufwarten, was vor allem 3D-Games zugutekommen soll – die Vorstellung erfolgt denn auch unter dem Motto "A New Stage of the Game". Dies verkündet Lisa Pearce, Vice President and General Manager for the Visual Compute Group bei Intel , in einem Blogpost Laut "Heise.de" hinkt der Vergleich allerdings: Ein Notebook mit einem Core i7-12700H und einer Arc 370M, das 40 Watt Leistung aufnimmt, wurde in einem Test mit dem Action-Shooter Metro Exodus einem grundsätzlich weniger leistungsfähigen Modell mit Core-i7-2180P gegenübergestellt, das nur 28 Watt Gesamtleistung beansprucht. Dies, so der Bericht, entspreche doppelt so vielen Frames pro Sekunde bei 43 Prozent höherem Energiebedarf.