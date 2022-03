Xiaomi bringt mit 12 Series neues Flaggschiff

(Quelle: Xiaomi)

16. März 2022 - Xiaomi hat die Einführung seiner neuen Smartphone-Flaggschiff-Serie angekündigt, die aus den drei Geräten Xiaomi 12 Pro, 12 und 12X besteht.

Unter dem Namen 12 Series hat der chinesische Elektronikriese Xiaomi sein neuestes Smartphone-Flaggschiff vorgestellt. Das Gerät kommt dabei in den drei Versionen Xiaomi 12 Pro, 12 und 12X – wobei alle drei Modelle über ein Dreifach-Kamerasystem verfügen. Beim Pro-Modell kommen sowohl die Hauptkamera wie auch die Tele- und die Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixeln – die Kombination in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz soll vor allem bei Videoaufnahmen kinoreife Bilder erlauben, und das nicht zuletzt bei schlechtem Licht. Bei den Modellen 12 und 12X löst die Hauptkamera ebenfalls mit 50 MP auf, während die Ultraweitwinkelkamera 13 MP und die Tele-Makrolinse 5 MP bietet. Ausserdem wird in allen Geräten eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixel verbaut.Das AMOLED-Display des Xiaomi 12 Pro misst 6,73 Zoll und löst mit 3200 x 1440 Pixeln auf. Es ist zudem bis zu 1500 Nits hell und kommt mit einer dynamischen Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz. Im Innern verbaut Xiaomi einen Snapdragon 8 Gen 1 sowie 8 oder 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Der 4600-mAh-Akku kann mit bis zu 120 Watt geladen werden, das Vollladen soll so noch 18 Minuten dauern.