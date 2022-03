Google Messages trennt Privates vom Business

(Quelle: Google)

11. März 2022 - Ein Update für Google Messages erlaubt unter anderem ein besseres Zusammenspiel mit iOS-Nutzern und sorgt dafür, dass private und geschäftliche Nachrichten auseinandergehalten werden.

Google hat für den hauseigenen Messenger Google Messages verschiedene Neuerungen angekündigt. So werden Reaktionen von iMessage-Anwendern neu neben der betreffenden Nachricht als Emoji dargestellt, wie die Macher in einem Blog-Beitrag ankündigen Da Apple nicht mit Googles RCS-Standard arbeitet, wurden Video bis anhin verschwommen dargestellt. Dem will man nun mit der Integration von Google Photos in Messages abhelfen, indem nur ein Link auf das Video verschickt wird.Wer Messages für private und geschäftliche Zwecke gleichermassen verwendet, wird ausserdem die neuen Personal- und Business-Tabs zu schätzen wissen, mit denen sich die Nachrichten entsprechend auseinanderhalten lassen. Ausserdem hat Google eine Option angekündigt, mit der sich Einmal-Passwörter wie PINs oder andere SMS-Codes automatisch nach 24 Stunden löschen lassen. (rd)