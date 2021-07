Huawei bringt P50 am 29. Juli auf den Markt

(Quelle: Huawei)

19. Juli 2021 - Huawei hat bekanntgegeben, dass sein neuestes Flaggschiff-Smartphone P50 am 29. Juli offiziell lanciert wird.

Schon zu Beginn des Jahres war das Design des neuen Huawei-Flaggschiffs P50 geleakt worden ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun macht Huawei selbst den Markteintritt seiner neuen Smartphone-Generation via Twitter offiziell: Das P50 wird am 29. Juli lanciert. Wie "The Verge" schreibt, erklärte Huawei-CEO Richard Yu auf seiner Weibo-Seite, das neue Gerät eröffne eine neue Ära der Mobilfotografie. Damit spricht er offenbar an, dass Huawei einmal mehr versuchen wird, die Kunden aufgrund der Kamera für das Gerät zu interessieren.Dass das P50 überhaupt auf den Markt kommt, ist schon speziell genug, wird Huawei doch nach wie vor von den US-Sanktionen gebeutelt, die es dem Unternehmen unter anderem nicht erlauben, die Google Services für seine Smartphones zu nutzen. (luc)