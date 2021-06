SwissICT: Digital Excellence Checkup für öffentliche Verwaltungen

(Quelle: SwissICT)

29. Juni 2021 - SwissICT hat den im letzten Jahr lancierten Digital Excellence Checkup um ein Angebot für öffentliche Verwaltungen erweitert.

Im Juni 2020 hat SwissICT den unabhängigen Digital Excellence Checkup lanciert, der Unternehmen eine strategische Standortbestimmung im digitalen Zeitalter ermöglichen soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat der Verband das Angebot um einen Checkup für öffentliche Verwaltungen erweitert. Dank dem Checkup soll sich eruieren lassen, wo der grösste Handlungsbedarf nach digitaler Weiterentwicklung besteht. Ebenso zeigen die Ergebnisse, wo und in welchen Themenbereichen digitale Skills vorhanden sind. Dadurch kann der Know-how-Transfer innerhalb der Organisation gefördert werden.Vorab ging im Frühling ein Pilotprojekt mit der Direktion Justiz und Inneres des Kantons Zürich erfolgreich über die Bühne. In diesem spezifisch auf Verwaltungen ausgerichteten Checkup haben laut einer Mitteilung über 200 Kadermitarbeitende aus der genannten Direktion teilgenommen. "Die Erhöhung digitaler Kompetenzen ist eines unserer Legislaturziele. Der Checkup hilft uns dabei, diesem Ziel näher zu kommen", so Jacqueline Romer, Generalsekretärin der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich.Bramwell Kaltenrieder, Co-Leiter der Fachgruppe Digital Transformation Insights, die den Checkup gemeinsam mit Mitgliedern der Jury des Digital Excellence Awards entwickelt hat, zieht eine positive Bilanz aus dem Pilotprojekt. Er beobachtete zuletzt erfreuliche Fortschritte in der Digitalisierung der Schweiz: "Die Pandemie hat öffentliche Verwaltungen genauso wie Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen gestellt. Oft wurden in der Folge digitale Massnahmen ergriffen, die zusammen zu einem klaren Fortschritt der digitale Reife der Unternehmen führten."Der Digital Excellence Checkup ist unter www.swissict.ch/checkup zu finden. (luc)