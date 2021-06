Google WiFi Router jetzt auch in der Schweiz erhältlich

(Quelle: Google)

17. Juni 2021 - Google WiFi ist in der zweiten Generation nun auch in der Schweiz erhältlich. Einzeln kostet ein Zugangspunkt 110 Franken, das Dreiersystem gibt’s für 220 Franken.

Bis anhin wurde Google WiFi, die Mesh-WLAN-Lösung des Internetriesen, nur in den USA verkauft. Nun aber hat "Androidpolice" bemerkt , dass Google den Router in der zweiten Generation einerseits günstiger gemacht hat, und ausserdem die Verfügbarkeit auf Kanada und 16 Länder Europas ausgedehnt hat. Unter diesen 16 Ländern ist auch die Schweiz. Hierzulande verkauft Google den WiFi-Router, der allein bis zu 85 Quadratmeter abdecken soll, für 110 Franken. Ein Dreierpack, das für bis zu 255 Quadratmeter reicht, gibt es für 220 Franken. Google verspricht für Google WiFi ein stabiles Mesh-Netzwerk, das sich über die Google Home App im Handumdrehen einrichten lassen soll. Technisch unterstützt Google WiFi Dualband-WLAN gemäss dem Standard 802.11a/b/g/n/ac sowie Bluetooth Low Energy. Im Innern der WLAN-Zugangspunkte arbeiten eine Quad Core ARM-CPU und 512 MB RAM und am Gehäuse finden sich zwei 1 Gigabit Ethernet Ports und ein Anschluss für ein externes 15-Watt-Netzteil. (mw)