Windows-10-Support endet im Herbst 2025

(Quelle: Microsoft)

11. Juni 2021 - Laut Microsoft endet der Support von Windows 10 am 14. Oktober 2025. Ob die Bekanntgabe mit dem Windows-Event vom kommenden 24. Juni in Zusammenhang steht, ist offen.

Auf Microsofts Lifecycle-Seiten von Windows 10, wo darüber informiert wird, wie lange eine bestimmte Version mit Updates versorgt wird, ist diese Woche ein neuer Eintrag aufgetaucht. Darin heisst es, die Unterstützung für Windows 10 Home und Pro ende per 14. Oktober 2025. Bis dahin sollen die Betriebssysteme zumindest im Halbjahrestakt aktualisiert werden.Vor rund einer Woche hat Microsoft zu einem Event am 24. Juni geladen an, an dem der Konzern über die Zukunft von Windows informieren will ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Sollte Microsoft an der Veranstaltung tatsächlich über einen Windows-10-Nachfolger informieren, würde die Bekanntgabe eines End-of-Life-Termins von Windows 10 tatsächlich auch Sinn machen. Bereits seit Wochen werden hierfür Bezeichnungen wie Windows 11 oder Windows Sun Valley herumgereicht. (rd)