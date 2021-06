(Quelle: Computerworks)

10. Juni 2021 - Die Schweizer Lösung Multical verspricht einen Teamkalender, eine Zeiterfassungslösung und eine Ferienverwaltung unter einer einfachen Bedienoberfläche. Wir haben das KMU-Tool aus der Cloud getestet.

Multical – so lautet der Name einer Cloud-Lösung des Schweizer Softwarehauses Computerworks , die einen Teamkalender und Ressourcenplaner, eine Zeiterfassung für die Mitarbeitenden sowie eine Ferienverwaltung unter einem Dach vereint. Die drei Module lassen sich gemeinsam oder einzeln einsetzen, und für bis zu vier Nutzer ist die Lösung kostenlos erhältlich.Für die aktuelle Ausgabe hat "Swiss IT Magazine" Multical auf Herz und Nieren getestet, und kann festhalten: Die Lösung dürfte die meisten Anforderungen von KMU an eine teamorientierte Terminverwaltung, Ferienverwaltung und Zeiterfassungslösung gut abdecken. Multical ist einfach aufzusetzen und in der Regel relativ intuitiv zu bedienen, zudem erleichtern viele Automatismen die Termin-, Ressourcen- und Zeitplanung. Für Administratoren kann die schiere Anzahl der verfügbaren Optionen allerdings etwas überwältigend sein, und die entsprechenden Einstellungen verteilen sich über die drei Module und diverse Menüpunkte.Wie wir die einzelnen Module im Detail bewertet haben, und was Multical kostet, lesen Abonnenten in der aktuellen Printausgabe. Noch kein Abo? Hier versäumtes nachholen und kostenlos ein Probeabo bestellen. Ansonsten kann man den Test auch online lesen . (mw)