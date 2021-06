Alle Neuerungen von iPadOS 15 und MacOS Monterey

(Quelle: Apple)

8. Juni 2021 - Apple stellt die Neuerungen in iPadOS 15 und MacOS Monterey unter den Stern der erhöhten Produktivität. So gibt’s etwa neue Shortcuts, mehr Multitasking-Optionen und die Möglichkeit, nahtlos mit einer Maus zwischen iPad und Mac zu wechseln.

Apple hat neben iOS 15 auch neue Versionen von iPadOS und MacOS hausgegeben. Auch hier geht es – wie in Teilen auch beim iOS-Update – um produktiveres arbeiten und mehr Fokus bei der Nutzung.So hat Appple iPadOS 15 verbesserte Multitasking-Option verpasst, Features wie Split View und Slide Over seien nun einfacher zu finden und fänden mehr Anwendung, so der Hersteller. Diese Optionen werden nun im oben eingeblendeten neuen Multitasking-Menü angezeigt. Für die Nutzer mit Tastatur gibt es derweil neue Shortcuts für die Multitasking-Optionen. Weiter ist die Notiz-App mit seinen Schnellnotizen nun überall auf dem Gerät verfügbar und soll mehr Möglichkeiten zum Zusammenarbeiten und Organisieren bieten. Neu gibt es auch Tags, mit denen die Notizen kategorisiert und damit einfacher geordnet werden können. Auch das Widget-Center wurde überarbeitet und lässt damit eine einfachere Personalisierung der Nutzeroberfläche zu. Weiter können Apps mit der Einführung der App Mediathek nun in Kategorien eingeteilt werden. Neu können Nutzer mit Swift Playgrounds auf dem iPad selbst Apps erstellen. Mit dem Tool kann Programmieren gelernt werden und neu können die Builds gleich auf den iPad selbst entwickelt, getestet und an den Apple Store gesendet werden.