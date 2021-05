USB-C-Upgrade verdoppelt Power-Leistung

(Quelle: Lindy)

28. Mai 2021 - Die USB-C-Release 2.1-Spezifikation erhöht die Power-Leistung des All-in-One-Kabels um mehr als das Doppelte.

Bald dürften die meisten tragbaren PCs nicht mehr mit einer Klinkenbuchse und einem proprietären Netzteil ausgestattet sein müssen, um zu laden. Das USB Implementers Forum (USB-IF) hat angekündigt ( via "Cnet" ), dass es die Leistung, die über ein USB-C-Kabel gesendet werden kann, auf 240 Watt mehr als verdoppelt, was bedeutet, dass man in der Lage sein wird, die gleiche Art von Mehrzweck-USB-C-Kabel anzuschliessen, die derzeit für Laptops, Tablets und Telefone verwendet werden, um alle Geräte ausser die stromhungrigsten Gaming-Laptops zu laden.Das USB-IF nennt die 240-W-Option Extended Power Range oder EPR. Dies ist effektiv eine Änderung der USB-PD-Spezifikation. Während die Stromstärke des Systems bis zu 5 Ampere konfigurierbar bleibt, kann die Spannung, die derzeit maximal 20 Volt beträgt, unter der neuen Spezifikation bis zu 48 Volt konfiguriert werden. Für Kabel, die die zusätzliche Stromkapazität unterstützen, gelten zusätzliche Anforderungen und sie werden mit speziellen Symbolen versehen, damit sie leicht zu identifizieren sind. Die neuen Kabel müssen außerdem bis zu 5 Ampere und 50 Volt unterstützen, um konform zu sein. (swe)