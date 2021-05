Internetgeschwindigkeit von 25 Gbit/s bei Init7

(Quelle: Init7)

25. Mai 2021 - Init7 ersetzt aufgrund des Lifecycle-Managements die Hardware in den Anschlusszentralen und kann somit künftig Internetgeschwindigkeiten von bis zu 25 Gbit/s anbieten.

Der Winterthurer Internetprovider Init7 bietet neu Internetgeschwindigkeiten von bis zu 25 Gbit/s für Privatkunden auf den FTTH-Glasfasernetzen. Möglich wird dies dank neuer Hardware in den Anschlusszentralen, die im Zuge des Lifecycle-Managements die bestehende Hardware ersetzt. Die neuen Geräte verfügen über variable Anschlüsse von 1, 10 oder 25 Gbit/s. Möglich sind Geschwindigkeiten von 25 Gbit/s dank der Point-to-Point (P2P)-Netztopologie. Bei dieser führt von der Anschlusszentrale eine dedizierte Glasfaser zu jedem Kunden. Im Gegensatz dazu werden bei der Point-to-Multipoint-Netztopologie (P2MP) mehrere Kundenanschlüsse über eine Glasfaser geleitet.Bei Init7 können die Kunden somit neu zwischen den Optionen Fiber7-X2 (25/25 Gbit/s), Fiber7-X (10/10 Gbit/s) und Fiber7 (1/1 Gbit/s) wählen. IP-TV mit 7-Tage-Replay ist bei allen Angeboten inbegriffen. Die neue Hardware für Fiber7-X2 und Fiber7-X wird in den nächsten Monaten sukzessive in allen rund 130 PoPs installiert. Sobald verfügbar werden die schnelleren Anschlüsse der Kunden aufgeschaltet. Vorbestellungen sind ab sofort für alle bisherigen Fiber7-Standorte möglich. (abr)