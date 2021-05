Microsoft verspricht: "Wir werden keine Daten aus der EU heraus transferieren müssen"

(Quelle: Microsoft)

6. Mai 2021 - Microsoft verspricht Kunden in Europa, dass all ihre Daten künftig in der EU verarbeitet und gespeichert werden. Dies gelte für alle zentralen Cloud-Dienste von Microsoft und auch für Kunden aus der Schweiz. Umgesetzt werden soll das Versprechen per Ende 2022.

Microsoft hat bekannt gegeben, eine Datengrenze für Kunden aus Europa einrichten zu wollen. Wie Chief Legal Officer Brad Smith via Blog mitteilt , werde man es den in der EU ansässigen Kunden – sowohl aus dem Unternehmensumfeld als auch aus dem öffentlichen Sektor – ermöglichen, all ihre Daten innerhalb der EU zu verarbeiten und zu speichern. "In anderen Worten: Wir werden keine Daten dieser Kunden aus der EU heraus transferieren müssen", so Smith. Diese Zusage gelte für alle zentralen Cloud-Dienste von Microsoft – Azure, Microsoft 365 und Dynamics 365. Microsoft spricht bei der Massnahme, mit der man weit über die bestehenden Zusagen bei der Datenspeicherung hinausgehe, über eine "EU Data Boundary for the Microsoft Cloud". Ausserdem fügt Microsoft an, dass das Angebot nebst den EU-Kunden auch für Kunden aus der Schweiz sowie aus Norwegen gelte.