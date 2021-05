Teams-Profilmenü wird überarbeitet

(Quelle: Micrsoft via mspoweruser.com)

5. Mai 2021 - Damit der Wechsel zwischen Accounts einfacher wird, lagert Microsoft einige Funktionen aus dem Profilmenü von Teams in ein neues Menü aus und verlegt den Account-Wechsel in die oberste Menüebene.

Microsoft will demnächst ein Update für das Profilmenü von Teams lancieren, das auch als Me Menu bekannt ist. Einstellungen, Zoom-Kontrolle, Tastaturkürzel, About-Infos und der Check auf Updates werden vom Profilmenü in ein neues Menü in der Titelleiste ausgelagert. Die Neuerung wurde bereits im Dezember 2020 angekündigt, hat sich aber offfensichtlich verzögert.



Das Profilmenü wird sich neu auf die Verwaltung der eigenen Teams-Konti konzentrieren und etwa den Wechsel zu einem anderen Konto oder anderen Teams-Tenant direkt auf der obersten Menüebene erlauben. Damit soll sich der Wechsel zwischen verschiedenen Teams-Identitäten vereinfachen. Die neue Menüanordnung soll zwischen Ende Mai und Anfang Juni ausgerollt werden. (ubi)