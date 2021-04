Digitec bietet 5G-Option für sein Handyabo

(Quelle: Digitec)

29. April 2021 - Digitec hat sein Handyabo um eine 5G-Option erweitert. Diese kostet monatlich 8 Franken und kann nach belieben aktiviert oder deaktiviert werden.

Digitec erweitert sein Handyabo Digitec Connect um eine 5G-Option. Damit komme man einem vielgeäusserten Kundenwunsch nach, so der E-Commerce-Riese.Die 5G-Option kann im Cockpit des Handy-Abos selbst aktiviert werden. Sie kostet monatliche 8 Franken und läuft nach Aktivierung immer bis Ende Monat. Wer die Option noch im April testen möchte, hat somit die Möglichkeit, dies per sofort für 53 Rappen zu tun. Wird die Option nicht länger gebraucht, kann man sie wieder deaktivieren, so dass die 8 Franken im Folgemonat nicht mehr verrechnet werden. Wer das Multi-SIM-Angebot von Digitec Connect nutzt, kann 5G auf allen Geräten nutzen. Basis für die 5G-Option von Digitec ist das 5G-Netz von Sunrise. Mehr Informationen liefert Digitec an dieser Stelle . (mw)