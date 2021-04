Zoom bringt zum Jubiläum neue Features

(Quelle: Zoom)

27. April 2021 - Zoom hat unter anderem eine neue immersive Videofunktion eingeführt, die Unternehmen dabei helfen soll, virtuelle Meetings besser zu gestalten.

Das US-amerikanische Unternehmen Zoom feiert sein 10-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung eines Updates ( siehe Patchnotes ) seiner gleichnamigen Videokonferenzsoftware. Ziel davon sei es, den Benutzern neue Funktionen zu bieten und die Online-Kommunikation angenehmer zu gestalten, so "Venturebeat" Das Feature Immersive View baut auf den Funktionen für virtuelle Hintergründe auf, die Zoom bereits hat. Anstatt aber nur einen flachen Hintergrund auszutauschen, können Meeting-Gastgeber Teilnehmer automatisch in einer Reihe von integrierten virtuellen Szenen wie etwa einem Sitzungssaal oder einem Auditorium platzieren.Gastgeber können zudem auch die Grösse der Teilnehmer ändern, sie in der Szene bewegen und ihre eigenen Szenen hochladen. Immersive View kommt aber auch mit einigen Einschränkungen: Bei Anrufen mit mehr als 25 Teilnehmern werden die verbleibenden Teilnehmer in einem Streifen von Video-Miniaturansichten am oberen Rand der Szene angezeigt. Ausserdem wird für alle, die nicht die neueste Version von Zoom verwenden, der Hintergrund standardmässsig so eingestellt, wie er vor der Aktivierung von Immersive View eingestellt war.