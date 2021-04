Auch Huawei wird keine Ladegeräte mehr mit gewissen Produkten liefern

(Quelle: Huawei)

20. April 2021 - Angeblich plant Huawei, gewisse seiner Produkte in Zukunft ohne Ladegeräte auszuliefern. Der chinesische Technologieriese ist allerdings nicht der erste, der diesen Weg geht.

Sowohl Apple als auch Samsung und Xiaomi haben es getan: Sie alle liefern ihre neuen Smartphone-Modelle ohne Ladegeräte aus. Gründe hierfür werden viele ins Feld geführt, am Ende geht es wohl aber schlichtweg darum, Kosten zu sparen beziehungsweise diese auf die Kunden abzuwälzen. Wie nun "Huawei Central" berichtet , soll auch Huawei diesen Weg beschreiten wollen. Das Portal nimmt Bezug auf den chinesischen Blooger Chrysanthemum, der erklärt, Huawei werde künftig einige seiner smarten Produkte ohne 66W-Ladegerät ausliefern. Konkret ist die Rede von der Nova-8- und der Mate-40-Serie sowie von Geräten mit einem Kirin-990-Prozessor.Grund dafür sollen Lieferengpässe für die Chips sein, die in den Ladegeräten verbaut werden. Allerdings sollen die Kunden entsprechende Ladgeräte über in den Stores von Huawei kaufen können. Bereits im März hatte Huawei das Mate 40 Pro (Bild) in China zertifizieren lassen, und zwar ohne Ladegerät. Offiziell hat sich Huawei noch nicht dazu geäussert, allerdings ist durchaus vorstellbar, dass der chinesische Konzern mit einem solchen Schritt versuchen wird, die Kosten für seine Geräte zu senken. (luc)