Die 10 beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet

Die 10 beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet

9. April 2021 - Wenn es um die Internetnutzung geht, führt kaum ein Weg an Freeware-Tools vorbei. Wir stellen jene 10 Internetanwendungen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Internet-Apps einmal mehr angeführt von CoolUtils Outlook-Viewer, einem praktischen Tool, um Outlook-Postfächer auch ohne die Microsoft-App zu bearbeiten. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten der Open-Source-Webbrowser Firefox wie auch Cyotek Webcopy, eine Freeware, mit der sich komplette Websites auf dem heimischen Rechner speichern lassen.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)