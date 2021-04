Google veröffentlicht Audio-Codec Lyra als Open Source

(Quelle: Google)

8. April 2021 - Google hat den Quellcode seines Audio-Codecs Lyra als Open Source freigegeben. Damit können Entwickler den Codec, der auf die Wiedergabe von Sprache bei geringer Bitrate spezialisiert ist, mittels API in ihre Apps integrieren.

Erst Anfang März dieses Jahres kündigte Google das Projekt Lyra an ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dabei handelt es sich um einen Audio-Codec, der auf die Wiedergabe von Sprache bei geringer Bitrate spezialisiert ist und traditionelle Codec-Techniken mit künstlicher Intelligenz kombiniert.Nun hat Google Lyra als Open Source freigegeben. Damit stellt das Unternehmen Lyra Entwicklern zur Verfügung, die den Audio-Codec in ihren Apps implementieren können. Lyra soll dabei rund 60 Prozent weniger Bandbreite benötigen als bisher genutzte Codecs. Der Quellcode von Lyra ist auf der Github-Seite des Projekts verfügbar. Dort findet sich auch die entsprechende API. (luc)