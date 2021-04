Gesamtes AMD Ryzen 5000G Desktop-APU-Lineup geleakt

(Quelle: AMD)

1. April 2021 - Die Spezifikationen für AMDs Ryzen 5000G "Cezanne" Desktop-APUs sind durchgesickert und bestätigen drei kommende Modelle.

AMD hat seine Desktop-Prozessoren der Ryzen-5000-Serie im Oktober letzten Jahres vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Chips werden von der Zen-3-Mikroarchitektur angetrieben und bringen gegenüber der vorherigen Generation vor allem kräftige Verbesserungen bei der Single-Thread-Leistung. AMD hat dieses Jahr auf der CES auch die mobilen APUs der 5000er-Serie vorgestellt, von denen die meisten ebenfalls mit Zen-3-CPU-Kernen und Vega-Grafik ausgestattet sind. Das bedeutet, dass in dieser Launch-Generation nur noch die Desktop-APU übrigbleibt.Nun hat der Twitter-User "momomo_us" das gesamte Lineup der Desktop-APUs der Ryzen-5000G-Serie inklusive Spezifikationen geleakt. Die Familie mit dem Codenamen "Cezanne" wird aus drei Prozessoren bestehen, darunter der Ryzen 7 5700G, der Ryzen 5 5600G und der Ryzen 3 5400G. Die APUs und ihre wichtigsten Spezifikationen finden sich in der Bildergalerie.