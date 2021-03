Update behebt kritische Sicherheitslücke in iOS und iPadOS

(Quelle: Apple)

29. März 2021 - Apple hat in seinen Betriebssystemen iOS und iPadOS eine kritische Sicherheitslücke entdeckt und stellt mit Version 14.4.2 ein Update zur Verfügung, das die Lücke schliessen soll.

In Apples Browser-Engine Webkit klafft ein kritisches Sicherheitsleck. Gefunden wurde die Schwachstelle mit der Kennzeichnung CVE-2021-1879 von der Threat Analysis Group (TAG) von Google ( via "Spiegel"). Apple hat bereits entsprechende Updates veröffentlicht und mahnt, diese schnellstmöglich zu installieren, weil die Schwachstelle womöglich bereits aktiv ausgenutzt wird. Angreifer könnten damit über manipulierte Webseiten Schadcode auf einem Zielgerät ausführen.Nutzer eines iPhone oder iPad sollten also umgehend das Update auf Version 14.4.2 von iOS und iPadOS aufspielen. Auch für in die Jahre gekommene Apple-Geräte steht mit iOS 12.5.2 eine aktualisierte Version des Betriebssystems bereit. Und Apple hat auch WatchOS 7.3.3 für seine Apple Watch veröffentlicht. (luc)