Neue Release-Health-Infos für Windows-Admins

(Quelle: Microsoft)

26. März 2021 - Microsoft stellt mit Windows Release Health im Admin Center neu detaillierte Informationen zu den Windows-Updates zur Verfügung, inklusive zu allfälligen Problemen und Workarounds.

Microsoft hat das Admin Center für Microsoft-365-Kunden um die neue Sektion Windows Release Health erweitert. Wie der Konzern via Tech Community bekanntgibt , liefert Windows Release Health (zu finden im Status-Menü) detaillierte Informationen zu den diversen Windows Updates. So werden auch allfällige Probleme bei jedem einzelnen Update aufgelistet wie auch die möglichen Workarounds bereitgestellt. Anders als im Windows Release Health Hub sollen hier generell mehr technische Details angeboten werden und Administratoren sollen frühzeitig an allfällig zu ergreifende Massnahmen erinnert werden, beispielsweise wenn ein Produkt oder Service das Supportende erreicht hat. Dazu kann man sich über eine History-Ansicht auch über alle zurückliegenden Problemfälle informieren lassen.Windows Release Health wird nur Usern mit Administratorrolle angezeigt. Der Rollout der neuen Funktion hat in diesen Tagen begonnen und soll bis Ende April abgeschlossen sein. (rd)