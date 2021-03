Apple präsentiert Airpods Pro

(Quelle: Apple/Youtube)

15. März 2021 - Die neuen Airpods Pro stehen wohl kurz vor dem Launch, wie ein neu erschienenes Promo-Video von Apple vermuten lässt.

Apple hat in einem neuen Youtube-Video die neue Generation der kabellosen Headphones Air Pods Pro vorgestellt. Das Video mit dem Titel "Jump" (analog zur Kampagne des Airpods 2 unter dem Titel "Bounce") zeigt einen Mann, der sich mit den Airpods Pro in den Ohren mit artistischen Einlagen durch eine belebte Stadt bewegt und seine brandneuen Airpods dabei natürlich nie verliert. Auch wird an einer Stelle des Interviews die Noice-Cancelling-Funktion der Airpods Pro ins Zentrum gerückt.Dem Video gingen zahlreiche Gerüchte voraus ( via "Macrumors"), in denen über das Release-Datum spekuliert wurde, welches demnach irgendwann in der ersten Jahreshälfte 2021 sein soll. Mit dem Release des Videos ist eine Vorstellung der neuen Airpods Pro in naher Zukunft nun jedoch recht sicher. (win)