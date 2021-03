Huawei Freebuds 4i bald in der Schweiz erhältlich

Huawei Freebuds 4i bald in der Schweiz erhältlich

(Quelle: Huawei)

11. März 2021 - Die Freebuds 4i von Huawei sind ab Ende März auch in der Schweiz erhältlich. Sie verfügen über aktive Geräuschunterdrückung und eine hohe Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden.

Mit den Freebuds 4i bringt Huawei die neueste Generation seiner kabellosen In-Ear-Kopfhörer auf den Markt. Sie verfügen über 10 Millimeter grosse dynamische Treiber mit grosser Amplitude, die für kraftvolle Bässe und klaren Sound sorgen sollen, und können per Gestensteuerung bedient werden. Ebenfall mit an Bord: Active Noise Cancellation. Integrierte Mikrofone analysieren dabei störende Geräusche und erzeugen eine umgekehrte Schallwelle, um Aussenlärm effektiv auszublenden. Ein kurzes Fingertippen aktiviert den Aufmerksamkeits-Modus, sodass die Nutzer die Umgebungsgeräusche wahrnehmen können, etwa wenn sie eine Strasse überqueren müssen. Für eine gute Sprachqualität sollen derweil drei verschiedene Anti-Interferenz-Technologien sorgen. Ein Dual-Mikrofon-System im Schlitzkanal-Design reduziert im Freien effektiv Windgeräusche, die KI-basierte Rauschunterdrückung filtert weitere Störfaktoren heraus, während das Dual-Mic System die Stimme beim Telefonieren präzise aufnimmt.

Das Ladegehäuse ist oval uns soll so bequem in jede Hosentasche passen. In jedem Ohrhörer ist ein 55 Milliamperestunden grosser Akku verbaut, sodass die In-Ear-Kopfhörer bei aktiver Geräuschunterdrückung für siebeneinhalb Stunden Musik und fünfeinhalb Stunden beim Telefonieren bieten sollen. Ist das Noise Cancelling deaktiviert, bieten die Freebuds 4i eine Akkulauftzeit von bis zu zehn Stunden für Musik und sechseinhalb Stunden für Telefonate. Im Zusammenspiel mit dem Ladecase lassen sich 22 Stunden Musikwiedergabe oder 14 Stunden Sprachanrufe erreichen. Dank Schnellladefunktion gibt es bei einer Ladung von zehn Minuten wieder vier Stunden Musikgenuss.



Die Freebuds 4i sind in der Schweiz ab 26. März in den Farben Ceramic White und Carbon Crystal Black und zu einem Preis von 99 Franken erhältlich. (luc)