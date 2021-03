Microsoft Edge 89 mit verbesserter Browserleistung, vertikalen Tabs und mehr

(Quelle: Microsoft)

8. März 2021 - Microsoft fügt seinem Browser Edge in Version 89 unter anderem einen Startup-Boost, schlafende und vertikale Tabs hinzu.

Microsoft hat neue Funktionen für seinen Browser Edge angekündigt . Zu diesen Funktionen gehören Startup Boost, Sleeping Tabs, Vertical Tabs und ein besser navigierbarer Verlaufsdialog. Das Unternehmen kündigte auch einige willkommene Verbesserungen an der Benutzeroberfläche von Bing an – diese kategorisiert Microsoft als Edge-Funktionen, aber diese Elemente scheinen bisher für Bing in allen Browsern gleichermassen zu gelten.Mit dieser Version hat Microsoft ausserdem Massnahmen ergriffen, um die Leistung des Browsers zu verbessern, und eine Funktion namens Startup Boost eingeführt, mit der Edge deutlich schneller starten soll.Die neue Funktion arbeitet, indem sie "eine Reihe von Kernprozessen von Microsoft Edge im Hintergrund ausführt, ohne zusätzliche Ressourcen hinzuzufügen, wenn Microsoft-Edge-Browserfenster geöffnet sind", so das Unternehmen.Sleeping Tabs helfen dabei weiter bei der Leistung, indem sie Systemressourcen freigeben. Microsoft sagt, dass dies die Akkulaufzeit von Geräten erhöht, da ein schlafender Tab im Durchschnitt 26 Prozent weniger CPU im Vergleich zu einem nicht schlafenden Tab verbraucht. Ausserdem werde die Speichernutzung im Durchschnitt um 16 Prozent reduziert.Das sind nicht die einzigen Änderungen in der neuen Browserversion. So sind etwa vertikale Tabs jetzt auch allgemein verfügbar. Obwohl dies keine Funktion ist, die es nur in Edge gibt (andere Browser bieten sie schon seit einiger Zeit an), ist es eine willkommene Ergänzung, die den Platz im Browser besser ausnutzt und dem Benutzer hilft, offene Tabs schneller zu finden und zu wechseln. Microsoft ist dabei, Edge 89 auszurollen. (swe)