Redux.js-Kenntnise erhöhen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt

(Quelle: Pixabay)

12. Februar 2021 - Laut einer Studie werden Software-Entwickler, die sich in den Bereichen Redux.js, AWS, Google Cloud oder React.js auskennen, zwei bis drei Mal so oft zu einem Stellengespräch eingeladen wie der Durchschnitt.

Der US-Job-Marktplatz Hired hat in einer Untersuchung festgestellt, dass Software-Entwickler, die bestimmte Programmiersprachen beherrschen, deutlich häufiger zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Entwickler, die sich beispielsweise mit der Javascript-Bibliothek Redux.js auskennen, wurden drei Mal so oft zu einem Interview eingeladen, wie der Durchschnitt aller stellensuchenden Programmierer. Kandidaten, die über Know-how in den Bereichen Google Cloud, AWS oder React.js verfügen, erhielten 2,7 Mal so viele Einladungen. Wer ferner die in der Erhebung meistgefragten Entwicklungssprachen Go oder Scala beherrschte, wurde immerhin noch 2,3 respektive 2,2 Mal so oft wie der Durchschnitt zum Gespräch gebeten. Ebenfalls interessant: AWS-Kenntnisse wurden in Ausschreibungen acht Mal öfters gefordert als solche der Google Cloud oder von Microsoft Azure.



Schliesslich gab es auch einige Erkenntnisse zu den stellensuchenden Entwicklern: So erklärten 83 Prozent, sie wären auf der Suche nach neuen Herausforderungen und andauerndem Lernen. Der während der Pandemie erforderliche Trend zum Home Office scheint hingegen wenig zu stören. So gaben 54 Prozent an, sie seien mit Remote Work produktiver, wobei als grösste Herausforderung hier der fehlende reale Kontakt zu Kollegen wie auch zu viele Videokonferenzen ins Feld geführt wurden.



Für die Studie wurden Stellenmarktdaten von 10'000 Unternehmen mit 245'000 Job-Suchenden ausgewertet. (rd)