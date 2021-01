Neue Videokonferenzsysteme von Logitech

(Quelle: Logitech)

14. Januar 2021 - Logitech hat eine Reihe von Geräten und Ausrüstungen für Videokonferenzräume jeder Grösse vorgestellt.

Logitech erweitert sein Angebot an Videokonferenzsystem um drei Geräte: Rally Bar, Rally Bar Mini und Logitech Roommate. Laut Logitech baut die Rally Bar auf der Android-Plattform auf und lässt sich sowohl als Microsoft Teams Room für Android und als Zoom Rooms Appliance einbinden. Ausserdem kann die Rally Bar via USB auch an einen Konferenz-PC oder an einen Laptop anschliessen.Die Logitech Rally Bar, die für mittlere bis grosse Räume konzipiert ist, wird Ende des ersten Quartals erhältlich sein. Das Gerät kombiniert zwei Kameras, Lautsprecher und mehrere Mikrophone. Auf der linken Seite befindet sich eine Weitwinkelkamera (150°), die mittels Künstlicher Intelligenz (KI) die Gestalt von Menschen erkennt, und die Ausrichtung (mittels mechanischem Schwenken) sowie Zoom-Stufe der Hauptkamera in der Mitte anpassen kann. Die Auflösung der Hauptkamera liegt bei 4K, zudem verfügt diese über einen dreifachen optischen sowie fünffachen digitalen Zoom. Die Mikrofone können sich derweil, analog zur Kamera, automatisch auf den aktiven Sprecher fokussieren.