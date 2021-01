Die 10 beliebtesten Gratis-Apps fürs Office

Die 10 beliebtesten Gratis-Apps fürs Office

8. Januar 2021 - Für quasi jede Aufgabe im Büro stehen geeignete Freeware-Anwendungen zur Verfügung. Wir stellen jene 10 Office-Apps vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Office-Anwendungen angeführt von PDF24 Creator, einer Tool-Sammlung für die Erstellung und Bearbeitung von PDF-Dokumenten. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten die vielseitige Adressverwaltung Efficient Address Book Free wie auch Zotero, ein Wissensmanagement-System für quasi beliebige Informationen und Dateien.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Office präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)