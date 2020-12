Microsoft arbeitet an eigenen ARM-basierten Chips

(Quelle: pexels.com)

21. Dezember 2020 - Microsoft tut es Apple und Amazon gleich und arbeitet an einem eigenen Prozessor-Design auf Basis der ARM-Architektur.

Microsoft soll einem Bericht von "Bloomberg" zufolge daran sein, seine eigenen ARM-CPU-Designs zu entwickeln und damit in die Fussstapfen von Apples M1-CPU und Amazons Graviton-Rechenzentrums-CPU zu treten.Die Zeitung beruft sich dabei auf inoffizielle Gespräche mit Microsoft-Mitarbeitern, die nicht genannt werden wollten. Diese Quellen sagten, dass Microsoft derzeit einen ARM-Prozessor für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt und die Möglichkeit eines weiteren für seine Surface-Linie mobiler PCs prüft."Bloombergs"-Quellen bezeichnen eine Rechenzentrums-CPU als wahrscheinlicher, eine CPU für Microsofts Surface-Geräte sei aber auch möglich. Dies scheint plausibel, wenn man bedenkt, dass Microsofts Chip-Design-Einheit an den Azure-Cloud-VP berichtet. Microsoft lehnte es ab, sich zu konkreten Plänen zu äussern, und sagte nur, dass es "[weiterhin] in unsere eigenen Fähigkeiten in Bereichen wie Design, Fertigung und Tools investiert, während wir auch Partnerschaften mit einer Vielzahl von Chip-Anbietern fördern und stärken."In Anbetracht von Microsofts engen Partnerschaften mit Intel, AMD und nun auch Qualcomm wäre dies ein heikles Thema für den Softwareriesen. Ohne mehr als anonyme Quellen zu haben, ist es ein wenig zu früh, um sicher zu sein, was genau Microsoft mit seiner Silizium-Forschung erreichen will. Noch könnte Microsoft einfach Designs mit bestehenden Hardware-Partnern wie Qualcomm mitentwickeln, so wie es bereits bei den SQ1- und SQ2-Prozessoren im Surface Pro X der Fall ist.Wenn Microsoft dem Beispiel von Apple und Amazon folgt und seine eigenen ARM-Prozessoren entwickelt, würde das Unternehmen so möglicherweise seine Lieferkette verkürzen und eine weitere Profitquelle gewinnen. (swe)