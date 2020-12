Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia ab sofort in der Schweiz erhältlich

(Quelle: Google)

8. Dezember 2020 - Google hat seinen Cloud-basierten Gaming-Dienst Stadia in acht weiteren europäischen Ländern lanciert, darunter auch die Schweiz.

Ab dem 8. Dezember steht der Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia in acht weiteren europäischen Ländern zur Verfügung, und zwar in der Schweiz, Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien und der Slowakei. Laut Google wird der Zugang zu Stadia in all diesen Ländern innerhalb der nächsten 24 Stunden aktiviert. Damit ist Stadia jetzt für jeden mit einer Gmail-Adresse in mittlerweile 22 Ländern spielbar. Alle neuen Stadia-Nutzer erhalten ausserdem Stadia Pro einen Monat lang kostenlos. Dabei handelt es sich um das kostenpflichtige Premium-Abonnement für Stadia, das zahlreiche kostenlose Spiele umfasst. In der Schweiz kostet Stadia Pro 11 Franken pro Monat. Das Abo lässt sich monatlich verlängern und jederzeit künden, so Google. Im Stadia Store gibt es ausserdem Spiele zu kaufen.Darüber hinaus bringt Google mit der Stadia Premiere Edition den Service auch auf den Fernseher. Die Stadia Premiere Edition enthält einen Google Chromecast Ultra für das Streaming von Spielen am Fernseher und einen Stadia Controller. Die Stadia Premiere Edition ist ab sofort für 119.99 Franken im Google Store erhältlich. Den Stadia Controller gibt es auch einzeln für 79 Franken im Google Store zu kaufen. (luc)