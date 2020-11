Smartfeld ICT Campus in St. Gallen eröffnet

(Quelle: ICT Campus)

30. November 2020 - In St. Gallen wurde am 28. November 2020 der fünfte ICT-Campus-Standort der Schweiz eröffnet. 15 Mädchen und 14 Buben trafen sich dafür im Startfeld St. Gallen.

Nun hat auch die Ostschweiz einen ICT Campus. Im St. Galler Startfeld wurde der fünfte Standort des Informatik- und MINT-Nachwuchs-Förderprojektes ICT Scouts & Campus der Schweiz eröffnet. An den Feierlichkeiten, die Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, nahmen 15 Mädchen und 14 Buben teil. "Die St. Galler Schulen haben uns förmlich überrannt", sagt Rolf Schaub, Gründer und Geschäftsleiter des ICT Scouts & Campus Fördervereins und Digital Shaper 2020.



Fortan sollen die ICT Scouts in der Region, zu welcher auch die beiden Appenzell und verkehrsnahe Gebiete des Thurgaus gehören, unterwegs sein. In möglichst allen Klassen des siebten Schuljahres werden sie mittels eines Programmier-Workshops nach Lehrplan21 Talente im Bereich ICT und in den Naturwissenschaften aufspüren und motivieren. Deren 100 bis 120 sollen es pro Jahrgang sein, die dann bis zum Ende des neunten Schuljahres im ICT Campus ihre Talente vertiefen können.



In St. Gallen ist das Projekt laut den Initianten mit dem Smartfeld und dem Verein ITrockt! als lokale Partner an der Seite bereits gut mit der Wirtschaft vernetzt. Mehrere Firmen, wie beispielsweise Abacus als Local Sponsor, warten bereits darauf, dereinst ihren Nachwuchs direkt im ICT Campus rekrutieren zu können. (luc)

