Display-Probleme beim iPhone 12 Mini

(Quelle: Apple)

17. November 2020 - Beim seit Mitte November verfügbaren, kleinsten iPhone der neuesten Smartphone-Generation 12 von Apple scheint der Touchscreen für Ärger zu sorgen.

Mit dem iPhone 12 Mini hat Apple Mitte November das kleinste Gerät der neuesten iPhone-Generation lanciert ("Swiss IT Magazine" hat bereits getestet ). Ganz ohne Probleme scheint der Marktstart allerdings nicht zu verlaufen, wie diverse Medien unter Berufung auf Reddit oder die Apple-Supportforen berichten.So sollen diverse User Probleme beim Entsperren des Displays gemeldet haben. Der Touchscreen reagiere beim Entsperren bei manchen Nutzern nicht so, wie er sollte. Ebenso sollen das Einschalten der Taschenlampe im Sperrmodus sowie das Aktivieren der Kamera Probleme bereiten. Einige Nutzer haben die Schwierigkeiten allerdings nur, wenn das Smartphone in einer Schutzhülle steckt. Wird das Gerät ohne die Hülle verwendet, funktioniert es einwandfrei. Apple hat sich zu den Problemen bislang noch nicht geäussert. (abr)