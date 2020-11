Samsung Galaxy S21 Ultra mit WQHD-Screen

(Quelle: Voice/Steve Hemmerstoffer)

10. November 2020 - Die Präsentation der neuen Samsung-Flaggschiff-Smartphones rückt näher und Details zu den Geräten machen die Runde. In der Ultra-Ausführung soll das Galaxy S21 gar einen WQHD-Screen bekommen.

Der zuverlässige Leaker Ice Universe ( Twitter, @iceuniverse ) hat einige neue Spezifikationen des neuen Samsung Galaxy S21 Ultra veröffentlicht, welches voraussichtlich im Januar präsentiert werden wird. Das neue Samsung-Flaggschiff soll in der Ultra-Ausführung einen 6,8-Zoll-WQHD-Screen mit 2560 × 1440 Pixel (1440p) und 120 Hz Bildwiederholrate bekommen und mit einer Kamera mit HM3-Sensor und 108 Megapixel ausgestattet sein. Weiter, so Ice Universe, soll das Schnellladen des 5000-mAh-Akkus mit 45 Watt unterstützt werden. Wie "Mspoweruser" ausserdem berichtet , wird sich die Ultra-Ausführung des Galaxy S21 unter anderem durch den Screen von den anderen S21-Modellen unterscheiden, denn diese sollen weder über die hohe Auflösung noch die Bildwiederholrate von 120 Hz verfügen. Neben einigen Spezifikationen sind auch die verfügbaren Farben und Formaten der neuen Samsung-Flagships bereits an die Öffentlichkeit gedrungen und Renderbilder der neuen Geräte erstellt worden ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)