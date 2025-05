Google Chrome ändert kompromittierte Passwörter mit einem Klick

Google führt eine praktische neue Funktion für Chrome ein: Bald soll es der Passwortmanager des Browsers ermöglichen, beispielsweise im Rahmen eines Leaks kompromittierte Passwörter mit nur wenigen Klicks anzupassen. Wenn Chrome ein entsprechendes Passwort während des Sign-in-Prozesses erkennt, schlägt der Manager an und bietet die Option, das Passwort automatisch zu ändern, wie Google in einem Blogbeitrag erklärt Stimmt der Nutzer zu, generiert Chrome ein starkes Ersatzpasswort und aktualisiert dieses ohne weiteres Zutun – und das auch auf Google-fremden Webseiten. Allerdings müssen Entwickler ihre Webseiten und Apps entsprechend für die Funktion vorbereiten. Zudem soll die Änderung jederzeit die Zustimmung der Nutzer voraussetzen und Passwörter nicht etwa auf eigene Faust ersetzen, wie "The Verge" schreibt Google hat die neue Funktion auf seiner I/O 2025-Konferenz vorgestellt und Entwicklern die passenden Werkzeuge für die Integration an die Hand gegeben. Der offizielle Start erfolgt voraussichtlich im Laufe des Jahres. (sta)