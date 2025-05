Das sind die Gewinner der Leader Digital Awards 2025

Das Ostschweizer Wirtschaftsportal Leader Digital hat auch dieses Jahr wieder die Leader Digital Awards verliehen, mit denen innovative Digitalprojekte geehrt werden, die sich durch Kreativität, Nachhaltigkeit und Marktpotenzial auszeichnen. Am 8 Mai wurden im St. Galler Hotel Einstein Congress insgesamt vier Projekte in den Kategorien, Unternehmen, Start-ups und Organisation ausgezeichnet sowie ein Publikumspreis verliehen.• Bei den Unternehmen hat iDIP Solution mit einer Low-Code-Plattform zur digitalen Abbildung von industriellen Prozessen das Rennen gemacht. Nominiert wurden hier ausserdem die Firmen Kybun Joya sowie Nägele-Capaul.• Weiter wurde das St. Galler Start-up Stuyond mit einer KI-gestützten Matching-Plattform für Unternehmen, Hochschulen und Studierende mit einem Award geehrt. Nominiert wurde hier ausserdem die Start-ups Flawa iQ und Oase Health Solution.• Bei den Organisationen holte sich die KVA Thurgau mit dem e-Container-Portal zur intelligenten Tourenplanung in der Entsorgungslogistik den begehrten Preis. Weiter waren hier nominiert Abraxas wie auch die Technischen Betriebe Wil.• Der Publikumspreis ging schliesslich an Abraxas Insgesamt wurden 31 Projekte eingereicht, laut Organisatoren eine Rekordbeteiligung. Aus jeder Kategorie wurden drei Finalisten gewählt, aus denen eine 18-köpfige Jury die Gewinner ermittelt hat. (rd)