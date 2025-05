Netapp und Intel lancieren KI-Lösung für KMUs

Netapp und Intel lancieren im Sommer 2025 gemeinsam den Netapp Aipod Mini. Die gemeinsame Lösung soll den Einsatz von KI für KMUs vereinfachen und damit die Durchdringung der Technologie fördern. Mit Hilfe der neuen Lösung können Unternehmen über vorgefertigte Workflows direkt mit ihren Geschäftsdaten interagieren. Dabei wird generative KI mit proprietären Informationen kombiniert, um kontextbezogene und Business-relevante Ergebnisse zu liefern.Das Produkt richtet sich explizit an KMUs und stelle für diese eine erschwingliche Lösung dar. Die vorgefertigten Workflows versprechen eine schnelle Einrichtung und eine nahtlose Integration mit den Unternehmensdaten, um schnell wirtschaftlichen Mehrwert zu generieren. Netapp verspricht zudem hohe Performance und Sicherheit mit dem Einsatz von Xeon-Prozessoren von Intel sowie lokaler Datenverarbeitung.Marcel Hüls, Partner Lead Switzerland bei Netapp , beschreibt die Neuheit wie folgt: "Wir wollen KI für jede Fachabteilung auf jeder Ebene ermöglichen, ohne erhöhte Komplexität oder Kosten. Der NetApp Aipod Mini verbreitert die KI-Nutzung in Unternehmen, ist aber einfach anzupassen, einzusetzen und zu warten. So entsteht aus proprietären Unternehmensdaten echter Mehrwert." (dok)