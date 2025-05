Cloud-Technologie in der Medizin

Das Institut für Gewebemedizin und Pathologie (IGMP) der Universität Bern führt als erste Gewebemedizineinrichtung in der Schweiz eine cloudbasierte digitale Pathologie-Diagnoselösung ein. Die von Indica Labs entwickelte HALO AP® Plattform, die auf der Cloud-Technologie von Amazon Web Services (AWS) basiert, nutzt auch künstliche Intelligenz (KI), um die Arbeitsweise von Pathologen und Forschern zu ergänzen.





HALO AP® zeichnet sich durch hohe Interoperabilität aus und ist mit den meisten Scannern und Dateiformaten kompatibel. Die Plattform bietet umfassende Werkzeuge für Bildanalyse, Diagnostik und Zusammenarbeit. Cloud-Technologien eröffnen dem Gesundheitswesen neue Möglichkeiten weit über die reine Datenspeicherung hinaus. Besonders in Bereichen wie der genomischen Analyse oder der Entwicklung personalisierter Therapien, wo enorme Datenmengen analysiert werden müssen, bietet sie entscheidende Vorteile, nicht nur für die effiziente Datenverarbeitung, sondern auch für die Verbesserung der Gesundheit der Patienten.Das Institut für Gewebemedizin und Pathologie (IGMP) der Universität Bern führt als erste Gewebemedizineinrichtung in der Schweiz eine cloudbasierte digitale Pathologie-Diagnoselösung ein. Die von Indica Labs entwickelte HALO AP® Plattform, die auf der Cloud-Technologie von Amazon Web Services (AWS) basiert, nutzt auch künstliche Intelligenz (KI), um die Arbeitsweise von Pathologen und Forschern zu ergänzen.HALO AP® zeichnet sich durch hohe Interoperabilität aus und ist mit den meisten Scannern und Dateiformaten kompatibel. Die Plattform bietet umfassende Werkzeuge für Bildanalyse, Diagnostik und Zusammenarbeit.

Optimierung der diagnostischen Prozesse Die Lösung beschleunigt und verbessert diagnostische Prozesse durch moderne, KI-gestützte Bildanalyse-Werkzeuge und ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit zwischen medizinischen Fachkräften verschiedener Standorte. Durch optimierte Workflows werden Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt und die Präzision diagnostischer Prozesse erhöht. Durch die Kombination von HALO AP® und AWS Cloud-Technologie werden sowohl die Patientensicherheit als auch die Möglichkeiten der Skalierbarkeit verbessert.



«Wir setzen digitale Pathologie jetzt in einer sicheren AWS Umgebung um – ein zentraler Schritt unserer digitalen Transformation. Die flexible Infrastruktur passt zu den aktuellen Anforderungen unseres Instituts und lässt sich gezielt für die computergestützte Diagnostik der Zukunft erweitern. Damit stärken wir die diagnostische Qualität und tragen zur besseren Patientenversorgung bei», sagt Prof. Dr. med. Aurel Perren, Direktor und Chefarzt am IGMP.

Die Lösung beschleunigt und verbessert diagnostische Prozesse durch moderne, KI-gestützte Bildanalyse-Werkzeuge und ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit zwischen medizinischen Fachkräften verschiedener Standorte. Durch optimierte Workflows werden Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt und die Präzision diagnostischer Prozesse erhöht. Durch die Kombination von HALO AP® und AWS Cloud-Technologie werden sowohl die Patientensicherheit als auch die Möglichkeiten der Skalierbarkeit verbessert.«Wir setzen digitale Pathologie jetzt in einer sicheren AWS Umgebung um – ein zentraler Schritt unserer digitalen Transformation. Die flexible Infrastruktur passt zu den aktuellen Anforderungen unseres Instituts und lässt sich gezielt für die computergestützte Diagnostik der Zukunft erweitern. Damit stärken wir die diagnostische Qualität und tragen zur besseren Patientenversorgung bei», sagt Prof. Dr. med. Aurel Perren, Direktor und Chefarzt am IGMP.

Cloud-Technologie: Sicherheit und Leistung vereint Die Nutzung der AWS Cloud Infrastruktur in der Schweiz ermöglicht die sichere Verarbeitung der Patientendaten nach höchsten Standards und bietet damit speziell für die komplexen Anforderungen des Gesundheitswesens entscheidende Vorteile:

• Hohe Skalierbarkeit für wachsende Datenmengen

• Kosteneffizienter Betrieb durch bedarfsgerechte Ressourcennutzung

• Integrierte Sicherheitsmechanismen auf höchstem Niveau

• Flexible Anpassungsmöglichkeiten an sich entwickelnde Anforderungen

• Ausfallsichere Systemverfügbarkeit.

Die Nutzung der AWS Cloud Infrastruktur in der Schweiz ermöglicht die sichere Verarbeitung der Patientendaten nach höchsten Standards und bietet damit speziell für die komplexen Anforderungen des Gesundheitswesens entscheidende Vorteile:• Hohe Skalierbarkeit für wachsende Datenmengen• Kosteneffizienter Betrieb durch bedarfsgerechte Ressourcennutzung• Integrierte Sicherheitsmechanismen auf höchstem Niveau• Flexible Anpassungsmöglichkeiten an sich entwickelnde Anforderungen• Ausfallsichere Systemverfügbarkeit.

Umfassender Schutz sensibler Daten Bei der Übertragung und Speicherung in der AWS-Cloud werden die Daten durch starke Verschlüsselungstechnologien und strikte Zugriffskontrollsysteme geschützt. Der Einsatz des AWS Key Management Service mit kundenverwalteten Schlüsseln sowie granulare Zugriffskontrollen durch AWS Identity und Access Management gewährleisten höchste Sicherheit und Vertraulichkeit für die Patientendaten.

Bei der Übertragung und Speicherung in der AWS-Cloud werden die Daten durch starke Verschlüsselungstechnologien und strikte Zugriffskontrollsysteme geschützt. Der Einsatz des AWS Key Management Service mit kundenverwalteten Schlüsseln sowie granulare Zugriffskontrollen durch AWS Identity und Access Management gewährleisten höchste Sicherheit und Vertraulichkeit für die Patientendaten.

Wegweisende Datenschutzgenehmigung Ein bedeutender Meilenstein wurde im Bereich Datenschutz erreicht: Das IGMP ist die erste öffentliche Gesundheitseinrichtung in der Schweiz, die die behördliche Genehmigung erhielt, personenbezogene Gesundheitsdaten in der AWS Cloud zu verarbeiten. Die wegweisende Genehmigung der Berner Datenschutzbehörde erlaubt dem Institut die Speicherung verschlüsselter Patientendaten in der AWS-Infrastrukturregion Zürich. Dies wurde durch die Unterstützung des AWS Partners foresite AG ermöglicht.

Ein bedeutender Meilenstein wurde im Bereich Datenschutz erreicht: Das IGMP ist die erste öffentliche Gesundheitseinrichtung in der Schweiz, die die behördliche Genehmigung erhielt, personenbezogene Gesundheitsdaten in der AWS Cloud zu verarbeiten. Die wegweisende Genehmigung der Berner Datenschutzbehörde erlaubt dem Institut die Speicherung verschlüsselter Patientendaten in der AWS-Infrastrukturregion Zürich. Dies wurde durch die Unterstützung des AWS Partners foresite AG ermöglicht.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance Das Schweizer Datenschutzrecht stuft Gesundheitsdaten als besonders schützenswert ein und stellt entsprechend hohe Anforderungen an deren Verarbeitung. Die rechtliche Konformität wird durch detaillierte Vertragswerke sichergestellt. Das AWS Data Processing Addendum, ergänzt durch das Schweizer Addendum, bildet die vertragliche Grundlage für eine datenschutzkonforme Nutzung der Cloud-Services.



Ein wesentlicher Aspekt ist die vollständige Kontrolle über die gespeicherten Daten: Das IGMP bestimmt selbst, wo die Daten gespeichert werden und wer darauf zugreifen darf. Die Datenhaltung erfolgt ausschliesslich in der Schweiz, was besonders für Gesundheitsdaten von entscheidender Bedeutung ist.



Regelmässige unabhängige Audits, dokumentiert durch ISO-Zertifizierungen und SOC-Reports, bestätigen die Einhaltung der Sicherheitsstandards. Diese Kombination aus technischen und vertraglichen Massnahmen ermöglicht eine datenschutzkonforme Nutzung sensibler Patientendaten.

Das Schweizer Datenschutzrecht stuft Gesundheitsdaten als besonders schützenswert ein und stellt entsprechend hohe Anforderungen an deren Verarbeitung. Die rechtliche Konformität wird durch detaillierte Vertragswerke sichergestellt. Das AWS Data Processing Addendum, ergänzt durch das Schweizer Addendum, bildet die vertragliche Grundlage für eine datenschutzkonforme Nutzung der Cloud-Services.Ein wesentlicher Aspekt ist die vollständige Kontrolle über die gespeicherten Daten: Das IGMP bestimmt selbst, wo die Daten gespeichert werden und wer darauf zugreifen darf. Die Datenhaltung erfolgt ausschliesslich in der Schweiz, was besonders für Gesundheitsdaten von entscheidender Bedeutung ist.Regelmässige unabhängige Audits, dokumentiert durch ISO-Zertifizierungen und SOC-Reports, bestätigen die Einhaltung der Sicherheitsstandards. Diese Kombination aus technischen und vertraglichen Massnahmen ermöglicht eine datenschutzkonforme Nutzung sensibler Patientendaten.

Ein Meilenstein für die Schweizer Gesundheitsbranche Die Einführung der HALO AP® Plattform am IGMP der Universität Bern markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Digitalisierung des Schweizer Gesundheitswesens. Sie demonstriert, wie moderne Cloud-Technologie die Effizienz und Qualität in der Pathologie zugunsten der Patienten steigern kann, während gleichzeitig höchste Datenschutzstandards eingehalten werden.



Die erfolgreiche Genehmigung durch die Berner Datenschutzbehörde ist ein Durchbruch für digitale Innovationen im Schweizer Gesundheitssektor. Sie zeigt, dass fortschrittliche Technologien und strenge Datenschutzanforderungen vereinbar sind. Das Projekt am IGMP schlägt eine wichtige Brücke: Es demonstriert die sichere Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Cloud und markiert zugleich einen Meilenstein für die KI-gestützte Verbesserung der Patientenversorgung in der Schweiz. Der Erfolg des Projekts basiert auf der engen Zusammenarbeit zwischen Medizin, Technologieanbietern und IT-Partnern, der strikten Einhaltung regulatorischer Vorgaben und dem konsequenten Fokus auf Benutzerfreundlichkeit. Kontinuierliche Weiterentwicklung und umfassende Schulung des medizinischen Personals sichern die nachhaltige Nutzung der Plattform und ebnen den Weg für weitere Innovationen im Schweizer Gesundheitswesen.

Die Einführung der HALO AP® Plattform am IGMP der Universität Bern markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Digitalisierung des Schweizer Gesundheitswesens. Sie demonstriert, wie moderne Cloud-Technologie die Effizienz und Qualität in der Pathologie zugunsten der Patienten steigern kann, während gleichzeitig höchste Datenschutzstandards eingehalten werden.Die erfolgreiche Genehmigung durch die Berner Datenschutzbehörde ist ein Durchbruch für digitale Innovationen im Schweizer Gesundheitssektor. Sie zeigt, dass fortschrittliche Technologien und strenge Datenschutzanforderungen vereinbar sind. Das Projekt am IGMP schlägt eine wichtige Brücke: Es demonstriert die sichere Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Cloud und markiert zugleich einen Meilenstein für die KI-gestützte Verbesserung der Patientenversorgung in der Schweiz. Der Erfolg des Projekts basiert auf der engen Zusammenarbeit zwischen Medizin, Technologieanbietern und IT-Partnern, der strikten Einhaltung regulatorischer Vorgaben und dem konsequenten Fokus auf Benutzerfreundlichkeit. Kontinuierliche Weiterentwicklung und umfassende Schulung des medizinischen Personals sichern die nachhaltige Nutzung der Plattform und ebnen den Weg für weitere Innovationen im Schweizer Gesundheitswesen.