Google vereinheitlicht Android-Entwicklung

Google will die Entwicklung des Mobile-Betriebssystems Android vereinheitlichen, so ein Bericht von "Android Authority". Google unterhält heute zwei verschiedene Code-Zweige für Android: Einerseits das öffentliche Android Open Source Project, kurz AOSP, sowie einen internen Entwicklungszweig. Wie Google nun gegenüber "Android Authority" bestätigt hat, will man den öffentlichen Entwicklungszweig nun nicht mehr weiter betreiben und Android nur noch intern weiterentwickeln. Damit wird aber nicht das Ende des Android Open Source Projects eingeläutet. Fertiggestellte Android-Versionen sollen weiterhin veröffentlicht werden, doch will man man keine Zwischen-Releases mehr freigeben.Bereits ab kommender Woche wird damit die gesamte Android-Entwicklung intern bei Google stattfinden und der Quellcode wird nur zur Verfügung gestellt, wenn Google einen neuen Zweig mit diesen Änderungen veröffentlicht. Laut "Antroid Authority" ist dies bei den meisten Änderungen an Android-Komponenten bereits heute gängige Praxis.Für Otto Normaluser hat der Schritt nur minimale Auswirkungen. Im optimalen Fall kann sich die Änderung auf die Geschwindigkeit der Entwicklung und allenfalls auch auf die Reduzierung von Fehlern auswirken. (rd)