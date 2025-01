Gesucht: Schweizer Anbieter von Security Awarness Trainings

Die März-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" steht ganz im Zeichen des Themas Security-Awarness. Dabei werden wir mit verschiedenen Artikeln aufzeigen, wie der Risikofaktor Mensch minimiert werden kann.Teil der Ausgabe soll auch eine umfassende Marktübersicht von Schweizer Anbieter von Security Awarness Trainings sein. Wir wollen dabei aber auf Anbieter fokussieren, die Trainings nicht nur rein online, sondern in eigenen Schulungsräumen oder aber vor Ort beim Kunden anbieten. Sind Sie ein solcher Anbieter? Haben Security Awarness Trainings in ihrem Portfolio, welche Sie in eigenen Schulungsräumen oder beim Kunden durchführen. Dann melden Sie sich bis spätestens 15. Januar bei Marcel Wüthrich unter mwuethrich@swissitmedia.ch . Im Anschluss werden wir Ihnen gerne die notwendigen Unterlagen zustellen. Die Teilnahme an der redaktionellen Marktübersicht ist selbstverständlich kostenlos. (mw)